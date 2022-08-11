Старовойт рассказал о последствиях утренних обстрелов Курской области Губернатор Старовойт: при утренних обстрелах Курской области никто не пострадал

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области

Роман Старовойт во время встречи с местными жителями

В результате обстрелов 11 августа населенных пунктов Курской области пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, при атаке ВСУ были повреждены несколько гражданских объектов, сельскохозяйственная техника и автомобили.

К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины, — заявил Старовойт.

Помимо этого в результате обстрелов были повреждены две линии электропередачи. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, они устраняют последствия атаки, а также оценивают нанесенный ущерб.

Утром 11 августа Baza сообщала, что в результате обстрела российских позиций в Курской области были ранены трое сотрудников Пограничного управления ФСБ. По сообщениям источников, они были доставлены в Глушковскую районную больницу.