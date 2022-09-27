Стало известно, зачем на границе с Грузией появился пункт мобилизации Меняйло: пункт мобилизации на КПП «Верхний Ларс» будет оповещать о статусе невыездного

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Пункт мобилизации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули для того, чтобы оповещать людей о том, подлежат ли они выезду или нет, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, представители военкомата вручают повестки осетинам, подлежащим призыву. Всего, как указал Меняйло в эфире передачи «Соловьев Live», подлежащих частичной мобилизации граждан Северной Осетии 1-2%.

Там (в Верхнем Ларсе. — NEWS.ru) оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идет вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1% или 2%, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем, — заявил Меняйло.

Глава республики уточнил, что сегодня, 27 сентября, будет выставлено табло, которое укажет, что пункт мобилизации находится в Верхнем Ларсе для того, чтобы граждане, не подлежащие выезду, были заблаговременно оповещены.

Сегодня мы выставим соответствующее табло, пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться, — добавил Меняйло.

Ранее североосетинский глава сообщил, что в селе Верхний Ларс на границе с Грузией, скорее всего, введут режим ЧС. По его словам, для жителей Северного Кавказа проезд уже закрыт.