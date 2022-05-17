Стало известно, в каких регионах России самый грязный воздух

Российскими регионами с наиболее загрязнённым воздухом стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округи, заверили специалисты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их мнению, на среднестатистического россиянина приходится 153 килограмма вредных веществ в воздухе, при этом в указанных областях на одного человека фиксируется 1,8 и 1,3 тонны соответственно, пишет Lenta.ru.

В исследовании FinExpertiza отмечается, что за минувший год в ряде российских регионов негативное воздействие на атмосферный воздух существенно увеличилось. Так, в Якутии вредные выбросы выросли на 35 процентов, в Волгоградской области на 16,6 процента, в Рязанской — на 14,8%, — пишет издание.

По мнению исследователей, неблагоприятная ситуация с загрязнением воздуха сложилась также в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе и Вологодской области. При этом наиболее чистым воздухом в России дышат жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Севастополя, Москвы, Тывы, Чувашии, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Ульяновской области и Северной Осетии.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что самым чистым регионом России является Горный Алтай. При этом лидером по загрязнению является Красноярский край с Норильском, добавила глава ведомства. При оценке загрязнения учитывается состояние воздуха, воды и почвы.