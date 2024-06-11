Стало известно, сколько получил Крым от продажи активов олигархов Украины Константинов: Крым получил 2 млрд рублей от продажи активов олигархов Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается, спрос наблюдается высокий.

В 2023 году продали на сумму 1,7 млрд рублей, в этом — более 416 млн. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 млрд рублей, — отметил Константинов.

Собеседник агентства указал, что это «хорошие, рентабельные активы». Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов, подытожил он.

В конце 2023 года Константинов сообщал, что правительство Республики Крым национализировало свыше 2,6 тысячи украинских объектов движимого и недвижимого имущества. Они принадлежали 192 физическим и юридическим лицам. Кампания по национализации украинских активов проводится в республике с осени 2022 года.

До этого стало известно, что общий ущерб, причиненный Крыму в результате водной и энергетической блокад, превысил 14 трлн рублей. Константинов на полях Петербургского международного экономического форума констатировал, что из-за каждой из них регион потерял по 7 трлн рублей. Глава парламента также не исключил, что эта цифра может увеличиться в дальнейшем.