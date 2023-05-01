Стало известно об упреждающем авиаударе России перед контрнаступлением ВСУ RusVesna: ВКС РФ нанесут упреждающий удар по украинским объектам перед контрнаступлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Русская Весна» сообщило, что воздушно-космические силы России (ВКС РФ) планируют нанести предупредительный удар по украинским объектам перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков в ночь на 1 мая взлетели с российских авиабаз и движутся в направлении Украины.

Через некоторое время они должны занять позиции для запуска крылатых ракет. Сообщается также о поднятии в воздух беспилотных летательных аппаратов-камикадзе «Герань».

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) планировали применить их во время контрнаступления. Минобороны данную информацию не комментировало. Предполагается, что столь массированным ударом по военным складам, российская армия, вероятно, могла нарушить планы украинской армии, снабжение которой организовывалось, в том числе, через предположительно разрушенный железнодорожный узел в Павлограде.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.