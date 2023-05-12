В ДНР заявили об уничтоженном танке Leopard Безсонов: российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ в ДНР

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Подразделение ВС России уничтожило танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в Telegram-канале со ссылкой на российского офицера. По словам военнослужащего, ему стало известно, что танк подорвался на противотанковой мине и остался без гусениц, после чего его уничтожили.

В районе поселка Зализнянское один из «Леопардов» подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК «Вагнер», и он «разулся», — сообщил Безсонов.

Затем, со слов военного, украинские военные пыталась оттащить танк или прикрыть экипаж с помощью БМП, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его из ручных противотанковых гранатометов.

3 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского танка на Донецком направлении в зоне СВО. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, суммарно на Донецком направлении были убиты около 385 украинских военных, а также уничтожены 11 единиц техники.