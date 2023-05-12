Подразделение ВС России уничтожило танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в Telegram-канале со ссылкой на российского офицера. По словам военнослужащего, ему стало известно, что танк подорвался на противотанковой мине и остался без гусениц, после чего его уничтожили.
В районе поселка Зализнянское один из «Леопардов» подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК «Вагнер», и он «разулся», — сообщил Безсонов.
Затем, со слов военного, украинские военные пыталась оттащить танк или прикрыть экипаж с помощью БМП, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его из ручных противотанковых гранатометов.
3 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского танка на Донецком направлении в зоне СВО. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, суммарно на Донецком направлении были убиты около 385 украинских военных, а также уничтожены 11 единиц техники.