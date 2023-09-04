Стало известно о контроле ВС РФ над Берховским водохранилищем в ДНР Командир Калуга: бойцы РФ контролируют Берховское водохранилище под Соледаром

Фото: МО РФ

Российские мотострелки в составе Южной группировки войск полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным «Калуга». По его словам, у ВСУ мало шансов подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, поскольку все за всеми подступами наблюдает российская разведка.

Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника <...> внизу находится водохранилище, через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище — под нашим полным контролем, — сказал командир.

Он добавил, что украинские военные обстреливают позиции ВС РФ там минометами и кассетными боеприпасами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Вертолеты нанесли удар по позициям противника при поддержке авиационного наводчика. Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Отмечается, что пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М системами противовоздушной обороны ВСУ.