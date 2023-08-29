Российские летчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявили представители Министерства обороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Вертолеты нанесли удар по позициям противника при поддержке авиационного наводчика. Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Отмечается, что пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М системами противовоздушной обороны ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что командование Западного военного округа высоко оценивает эффективность работы экипажей боевых вертолетов Ми-35М. По их мнению, они успешно выполняют все поставленные задачи.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины строят новые фортификационные сооружения в районе Красного Лимана. По его словам, у населенного пункта Белогоровка появился взводный опорный пункт с огневыми позициями. Также противник подготовил позиции с противотанковым вооружением, отметил он.