Рогов: ВСУ создали ударные отряды для контрнаступления в Запорожье

Фото: МО Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.

На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже, — написал Рогов.

Ранее командир российского батальона «Крым» рассказывал, что украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, характерную для войск НАТО. При этом он отметил, что заметна и «советская школа».

1 июня начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов сообщал, что из РСЗО «Смерч» нанесен удар по пункту управления ВСУ в поселке Трудовое на Запорожском направлении. Вместе с тем были уничтожены два опорных пункта ВСУ. Также Чехов добавил, что на Запорожском направлении российские мотострелки из минометов уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Лобкового.