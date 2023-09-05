Стало известно, куда целился беспилотник ВСУ в Тверской области Baza: БПЛА ВСУ хотел ударить по Редкинскому опытному заводу под Тверью

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что украинский беспилотник, сбитый в районе населенного пункта Завидово Тверской области, собирался ударить по территории Редкинского опытного завода. По сведениям канала, беспилотник упал и взорвался на территории предприятия, недалеко от склада легковоспламеняющихся жидкостей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, взорвавшиеся обломки украинского дрона повредили пустую цистерну на территории Редкинского опытного завода. Кроме этого, в соседнем здании были выбиты стекла. На месте крушения БПЛА были найдены фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа устройства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным градоначальника, аппараты были сбиты в Тверской и Калужской областях, а также в Истринском районе Подмосковья.

Позднее министерство обороны России подтвердило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Тверской областью. Пострадавших в результате падения обломков нет, отметили в ведомстве.