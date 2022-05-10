Стало известно, кто может занять место губернатора в Рязанской области РБК: Рязанскую область может возглавить глава Росстата Павел Малков

Павел Малков / Фото Владимир Трефилов/РИА Новости

Место главы Рязанской области может занять глава Росстата Павел Малков, сообщили источники РБК. По словам собеседника агентства, он может претендовать на любое из освободившихся мест, но наиболее вероятным остаётся именно этот регион.

Известно, что Малков строил политическую карьеру в Саратовской области. В 2003 – 2006 годы он работал на различных должностях в Правительстве Саратовской области, затем стал замминистра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2010 – 2012 годах Малков занял место главы комитета по информатизации региона, заняв в 2012 пост зампреда правительства области.

Политик последние несколько лет трудился в сфере экономического развития России. Так, в период с 2012 по 2017 годы он занимал пост заместителя директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, а с 2017 по 2018 — был директором этого ведомства. В декабре 2018, по распоряжению кабмина РФ, он перешёл на должность главы Федеральной службы государственной статистики.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он занимает пост руководителя региона с февраля 2017 года, срок контракта у него истекает осенью 2022 года.