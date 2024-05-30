Стало известно, какую часть Часова Яра контролируют ВС России Водолацкий: ВС России контролируют почти 70% Часова Яра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие продолжают продвигаться в Часовом Яре, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его данным, уже взято под контроль почти 70% его территории. Депутат отметил, что среди пленных в Часовом Яре много мобилизованных украинцев, «пойманных на улице». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый «опорник» нужно выковыривать, это время, — сказал Водолацкий.

Ранее замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос заявил, что положение Часова Яра осложняет продвижение российских войск. В связи с этим бои за город будут ожесточенными, допустил он. Военнослужащий отметил, что прошел «бахмутскую мясорубку», и по опыту предвидит «горячую встречу» противника.

Военный эксперт Борис Рожин рассказывал, что российские войска постепенно продвигаются в Часовом Яре, несмотря на сопротивление ВСУ. Он добавил, что ВС РФ «обрабатывают» вражеские позиции из «Солнцепека» с южной стороны микрорайона Канал. В то же время по улице Зеленой были взяты под контроль общежитие ПТУ и многоэтажка, ликвидированы несколько пунктов временной дислокации.