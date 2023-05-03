Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме под Саратовом Одна из пострадавших выжила при взрыве газа в жилом доме под Саратовом, выпрыгнув с пятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России

В жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области одной из пострадавших при взрыве бытового газа удалось выжить благодаря прыжку из окна. Женщина спрыгнула с балкона пятого этажа и повисла на решетках на третьем этаже. Через некоторое время ее спустили и госпитализировали, рассказал «360» знакомый с ситуацией источник.

Женщина выжила благодаря тому, что спрыгнула с балкона пятого этажа и повисла на решетках на третьем этаже. Спустили ее спустя минут 40 и госпитализировали, — рассказал собеседник.

Также известно, что в результате взрыва пострадал еще один человек. По предварительным данным, 69-летняя женщина и 66-летний мужчина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Энгельсе произошел в ночь на среду, 3 мая, в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Полтавская. После хлопка газа начался пожар на площади 15 квадратных метров. Два человека были госпитализированы, 35 эвакуировали.

В Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал, что у обоих пострадавших диагностированы термоингаляционная и контузионная травмы, ожоги второй-третьей степени на площади порядка 50% тела, а также шок третьей степени. Они доставлены в областной центр комбустиологии.