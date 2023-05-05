Стали известны подробности гибели трехлетней девочки в детском саду В Тобольске трехлетняя девочка погибла, просунув голову между прутьями игрового домика

Фото: tyumen.sledcom.ru

В детском саду в Тобольске трехлетняя девочка погибла, просунув голову между прутьями игрового домика, сообщил «Царьграду» источник, знакомый с ситуацией. Причины смерти на данный момент устанавливаются. Тело ребенка на детской площадке без признаков жизни обнаружили взрослые.

Как уточняет издание, трагедия произошла во время прогулки. Обстоятельства произошедшего на данный момент известны лишь частично. В полицию информация о гибели ребенка поступила 4 мая около полудня.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ход расследования поставлен на контроль надзорного ведомства. Проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что при осмотре на теле ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

27 апреля в Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание после того, как застрял головой в детском автобусе на игровой площадке. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия и он впал в кому. Родители воспитанников дошкольного учреждения признались, что не могут понять, каким образом ребенок умудрился застрять в конструкции.