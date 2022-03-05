Спрос на новостройки в Новосибирске вырос на треть, сообщает «МК в Новосибирске». Так, в девелоперской компании «Брусника» с 24 февраля по 1 марта спрос вырос на 29%, а в «АКВА СИТИ» зафиксировали 35-процентный прирост в последние дни. Компания «Мета» получает от клиентов в два-три раза больше обращений, чем обычно.

А вот в строительной компании «АКД» повышенного спроса не отметили . По их данным, новые ипотечные решения не выдаются, а по старым жители не готовы к росту стоимости.

Как отметил специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко, происходящее на рынке связано с нестабильностью рубля. На вторичном рынке же, по его мнению, ситуация напряжена ещё сильнее, потому что жители города отменяют продажу, даже если у покупателей положительные решения банков.

Управляющий компании «Выставка новостроек» Григорий Якобсон заявил, что ажиотаж распространяется лишь на квартиры, не успевшие вырасти в цене.

Ранее экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов предупредил, что вкладываться в недвижимость не нужно, так как цены на неё могут упасть. Он добавил, что приобретать недвижимость в кредит сейчас тоже не стоит, потому что выросли ставки. Если же человек может купить квартиру сразу и не в качестве инвестиции, это допустимо, считает Колганов.