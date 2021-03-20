Спецкомиссия оценит ущерб от утечки из нефтепровода в Саратовской области

https://static.news.ru/photo/2971d162-8988-11eb-a640-96000091f725_660.jpg Фото: 64.mchs.gov.ru

Власти Саратовской области создадут специальную комиссию, которая оценит ущерб от разлива нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачёвском районе. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина региона.

Глава региона Валерий Радаев поручил руководству Министерства природных ресурсов и экологии (области) создать специальную комиссию из числа оперативных служб для оценки ущерба аварии, произошедшей сегодня на нефтепроводе в Пугачёвском районе, — сообщили в правительстве.

Отмечается, что собственникам нефтепровода (филиал АО «Транснефть — Приволга») также незамедлительно поручено приступить к ликвидации последствий инцидента. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно, что в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода. Площадь разлива составляет около 700 кв. м.

Российское правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.