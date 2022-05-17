Спасённый в Новосибирской области лисёнок подружился с бульдогом

Лисёнок / Фото shutterstock.com

Спасённый в Убинском районе Новосибирской области лисёнок подружился с домашним французским бульдогом, сообщает «Сиб.фм». Дикого зверька в начале месяца нашли охотники в затопленной норе вместе с тремя другими лисятами.

Всем животным уже нашли новое жилище, а один из детёнышей, лисица по кличке Алиса, теперь резвится вместе с французским бульдогом и отлично себя чувствует.

О спасении животных стало известно 5 мая. Охотники рассказали, что один из спасённых лисят быстро освоился среди людей и в первый же день дал себя подержать на руках человеку, к которому не успел привыкнуть. По предварительной информации, лисята лишились матери и поэтому едва не погибли в затопленной норе.

Также сообщалось, что девятилетний Андрей Шакиров из города Березовского смог пролезть в десятиметровую узкую трубу и вытащить оттуда пятерых застрявших щенков. По словам директора благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольги Новосёловой, в трубе было настолько узко, что залезть туда мог только совсем маленький ребёнок. «Вылазка» была предварительно согласована с мамой мальчика Юлией. При этом из всего помёта щенков хозяев удалось найти только троим.