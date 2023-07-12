Спасение туристов с перевала в Северной Осетии попало на видео

Фото: МЧС РФ

МЧС России опубликовало в своем Telelgram-канале видео транспортировки спасателями пострадавших туристов с перевала Комлагат в Северной Осетии. Спуск начался вечером 11 июля, на ночевку спасатели разбили лагерь на высоте 3000 метров. С восходом солнца из Махачкалы за туристами вылетел вертолет Ми-8.

В МЧС утонили, что врач, добравшийся до тургруппы вместе со спасателями, осмотрел пострадавших, состояние которых он оценил как удовлетворительное. Вертолетом туристов доставят в район селения Гизель для последующей госпитализации.

Ранее стало известно, что альпинисты сорвались со склона с гребня Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. По информации Telegram-канала «Подъем», у одной из пострадавших сломана рука и нога, у второй — перелом грудной клетки, а мужчина получил травму плеча.

Кроме того, в Пермском крае во время сплава по маршруту Средняя Усьва — Усьва пропала группа туристов из 22 человек, половина из которых — дети. Группа начала свой путь 4 июля и должна была прибыть в конечную точку маршрута 9 июля, но не вышла на связь. В МЧС предположили, что завершить сплав группе мог помешать низкий уровень воды.