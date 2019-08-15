Семь групп спасателей направлены в самые паводкоопасные районы Приморья, попавшие под удар тайфуна «Кроса», для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Они работают в Красноармейском, Лазовском и Хасанском районах. Спасатели занимаются наведением лодочной переправы, организацией доставки питания и медикаментов. Кроме того, они будут проводить оповещение на побережье, где находятся организованные и стихийные базы отдыха, сообщает
Ранее News.ru писал, что тайфун захватит юг Сахалина. По прогнозам синоптиков, часть острова окажется под ударом стихии 17 августа.