https://static.news.ru/photo/4c82ce32-bff3-11e9-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семь групп спасателей направлены в самые паводкоопасные районы Приморья, попавшие под удар тайфуна «Кроса», для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Они работают в Красноармейском, Лазовском и Хасанском районах. Спасатели занимаются наведением лодочной переправы, организацией доставки питания и медикаментов. Кроме того, они будут проводить оповещение на побережье, где находятся организованные и стихийные базы отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника главка МЧС по региону.

Ранее News.ru писал, что тайфун захватит юг Сахалина. По прогнозам синоптиков, часть острова окажется под ударом стихии 17 августа.