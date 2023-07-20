Сотрудники люкс-отеля в Тюмени не дали матери спасти сына от педофила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что сотрудники тюменского люксового отеля «Ролекс» не пропустили мать в номер, где ее 16-летний сын оказался с педофилом. По информации канала, сотрудники убеждали женщину, что в их отеле нет подростка, а также отказались показать записи с камер, чтобы проверить слова женщины.

Ural Mash пишет, что подросток познакомился с мужчиной в Telegram, а на следующий день согласился поехать с ним в отель. Мать начала волноваться о сыне, когда он долго не выходил на связь, и попросила друзей найти подростка по геолокации.

Канал сообщает, что пока женщина пыталась попасть в отель и найти сына, мужчина посягал на половую неприкосновенность подростка.

По информации Ural Mash, после инцидента мужчина еще два дня жил в отеле, пока его не задержали. Канал пишет, что ранее подозреваемый был судим за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство.

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