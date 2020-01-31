Глава межрайонного следственного отдела СК РФ и два адвоката задержаны в Новосибирске за взятку. Силовики возбудили уголовное дело.
Сумма незаконного вознаграждения составила 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для получения сведений, составляющих тайну следствия,
Ранее NEWS.ru сообщал, что чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ, арестован на два месяца в Москве. Речь идёт о начальнике отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексее Добровольском.
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