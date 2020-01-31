Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава межрайонного следственного отдела СК РФ и два адвоката задержаны в Новосибирске за взятку. Силовики возбудили уголовное дело.

Сумма незаконного вознаграждения составила 1,5 млн рублей. Деньги предназначались для получения сведений, составляющих тайну следствия, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ, арестован на два месяца в Москве. Речь идёт о начальнике отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексее Добровольском.

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