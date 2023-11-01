Сотрудника нефтяной компании из Татарстана заподозрили в шпионаже В Татарстане задержали шпиона украинского легиона «Свобода России»

Фото: НАК

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего сотрудника татарстанской компании «Нижнекамскнефтехим» по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина вступил в легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и передавал другим его членам информацию о российских стратегических объектах.

В пресс-службе «Нижнекамскнефтехима» уточнили, что задержанный по подозрению в шпионаже не сотрудник «Нижнекамскнефтехима», он является работником одной из подрядных организаций.

Источники канала утверждают, что мужчина вступил в легион в августе или сентябре 2023 года. Он выполнял задания, которые ему присылали украинские кураторы. В частности, он передавал им сведения о ситуации на оборонно-промышленных предприятиях. Сотрудникам ФСБ и Управления МВД России по Республике Татарстан удалось выследить и задержать шпиона. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Южно-Сахалинский городской суд признал виновным иностранного гражданина 1993 года рождения в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. Срок действия ограничения — 70 лет.