Иностранца выдворили из России на 70 лет за попытку раскрытия гостайны

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Южно-Сахалинский городской суд признал виновным иностранного гражданина в незаконном получении сведений, которые составляют государственную тайну, сообщает издание АСТВ со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по Сахалинской области. Ему назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России на 70 лет.

По данным ведомства, в прошлом году мужчина 1993 года рождения хотел подкупить сотрудника пограничного управления и выведать у него секретную информацию о расстановке сил и средств охраны границы. Злоумышленник планировал с помощью этих данных вести незаконный промысел морских биологических ресурсов. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина по делу о шпионаже. Мужчина проник на закрытую территорию в Московской области, после чего его обвинили в нарушении порядка места пребывания и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Иностранца поместили в центр временного содержания в Егорьевске. Теперь следствие ходатайствует о его аресте. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет колонии.