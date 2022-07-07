Соловьев назвал ряд жителей Екатеринбурга «сволотой псевдоуральской»

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев вновь подверг критике жителей Екатеринбурга и политиков Урала в программе «Соловьев Live». Сперва он заявил, что Екатеринбург не заслуживает большого внимания, после чего более 20 минут говорил о Ельцин Центре и уральских политиках. По его мнению, в Екатеринбурге присутствует «сволота псевдоуральская», которая «поливает дерьмом» российскую армию и власть.

Соловьев также раскритиковал исполнительного директора Ельцин Центра Александра Дроздова, которого назвал «на редкость неприятным персонажем». Телеведущий отметил, что в словах последнего было «скрытое хамство» в адрес президента России Владимира Путина. В качестве положительного примера Соловьев привел Уралвагонзавод, сотрудничающий с Донбассом, и уральских военных, находящихся сейчас на Украине.

Уральские настоящие патриоты поднимают бешеные деньги, там находятся, воюют. А сволота псевдоуральская поливает дерьмом нашу армию, власть. <...> Не, ребята, не отдадим вам ни Екатеринбург, ни весь Урал, — заявил телеведущий.

В апреле Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Несмотря на то что диалог шел об экономике страны в условиях санкционного давления Запада, в какой-то момент телеведущий решил озвучить свое мнение о Екатеринбурге и его жителях.

В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. С похожими обращениями в защиту Екатеринбурга выступили музыканты и жители города.

Так, уральский шансонье Александр Новиков вступился за свой город, попросив Соловьева следить за своим языком. Он посчитал недопустимым использование тюремной лексики телеведущим, который «представляет мнение Кремля».