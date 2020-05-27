Сочинскую реку Херота переименовали в Хороту

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Власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома будет составлен свой график прогулок, он будет размещён на сайте mos.ru.

Планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной. А в утренние часы — с пяти до девяти утра...