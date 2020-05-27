Сочинскую реку Херота переименовали в Хороту

Власти Сочи решили изменить неблагозвучное название реки Херота после того, как краеведы доказали, что в исторических документах она упоминается под названием Хорота. Дорожный указатель с рекой Херота был очень популярен среди туристов, они любили с ним фотографироваться и выкладывать снимки в Интернет.
Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами. Окончательную ясность внёс государственный Военно-исторический архив. В его ответе говорится, что «на карте восточного берега Чёрного моря значится река Хорота», — сообщил изданию «Подъём» начальник управления информации городской администрации Сочи Микаэль Нерсесян.
В настоящее время идёт документальное оформление замены названия реки. На федеральной трассе стоит уже новый информационный знак.
Как писал NEWS.ru, туристический портал опубликовал рейтинг российских рек с самыми смешными и нелепыми названиями. Лидерами стали реки Московской и Рязанской областей, а также Краснодарского края: Звероножка, Малявка и Херота. Далее в рейтинге следуют реки: Мусорка в Самарской области, Моча в Нижегородской области, Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.