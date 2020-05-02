Собянин заметил, что москвичи стали менее серьёзно относиться к COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ec5c670-8c75-11ea-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные жители в начале пандемии серьёзнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, по словам градоначальника, эта ситуация естественна, так как сказывается психологическая усталость людей.

Считаю, это естественно, потому что приходит некая психологическая усталость, когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит, — пояснил Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Столичный мэр, также связал это с погодными условиями.

Солнышко выглядывает, хочется радоваться жизни, а тут какие-то чиновники говорят, что надо соблюдать самоизоляцию, что надо сидеть дома. Конечно, вот такое расслабление существует, — заметил он.

Ко 2 мая по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил о важности дезинфекции в метрополитене Москвы. По словам градоначальника, наибольшее внимание следует уделить подвижным составам, станциям и эскалаторам.