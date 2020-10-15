Собянин: в Москве почти миллион человек перешли на дистанционную работу

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На удалёнку в столице перешли около одного миллиона жителей, а горожане стали более ответственно относиться к соблюдению перчаточно-масочного режима. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

Около миллиона человек сегодня перешли на дистанционку, — сказал Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Также градоначальник отметил, что жители столицы радикально изменили своё отношение к масочному режиму по сравнению с тем, что было месяц назад. Чаще следовать рекомендациям, по словам Собянина, стали и граждане старше 65 лет.

В большинстве мы видим их минимальное передвижение по городу. Мы делаем всё, что можем, чтобы сгладить пики заболеваемости и дать возможность нормально функционировать медицине и ограничиться этими мерами, не прибегая к остановке экономики, — сказал Собянин.

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека.

У 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является рекордной за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.

Как писал NEWS.ru, Собянин объяснил необходимость введения системы чек-инов в ночных клубах.