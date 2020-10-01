Собянин уверен, что рекомендации по переходу на удалёнку не дали эффекта

https://static.news.ru/photo/8f7239de-040e-11eb-a078-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Собянин/vk.com

Рекомендации по переводу граждан на удалённый режим работы не дали почти никакого эффекта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам, — рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, власти должны остановить рост заболеваний, поскольку сейчас ситуация критичная, она находится на грани. Собянин подчеркнул, что если этого не получится сделать, тогда в Москве будут вынуждены принимать более жёсткие меры.

Ранее столичные власти рекомендовали компаниям переводить сотрудников на удалённый режим работы. Сегодня Собянин подписал указ, по которому организации должны с 5 октября перевести 30% сотрудников на работу из дома. Такая мера принята до 28 октября. Все граждане старше 65 лет обязаны работать из дома. Исключения сделаны для лиц, без которых организация не может нормально функционировать.

Собянин подчеркнул, что игнорирующие указ мэра компании могут попасть под штрафы. Он выразил надежду, что до этого не дойдёт.

NEWS.ru писал, что динамика распространения коронавируса в Москве является «очень опасной». Об этом заявил Собянин. По его словам, число госпитализаций в городе выросло более чем до пяти тысяч человек в неделю.

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.