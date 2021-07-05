Собянин объявил об открытии крупнейшего в России прививочного центра

Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 млн человек, а Гостиный Двор станет крупнейшим центром вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия нового прививочного пункта.

Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек, привитых первым компонентом. <...> Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке, — сообщается в блоге градоначальника.

Сoбянин отметил, что в связи со сложившейся ситуацией вопрос вакцинации населения от корoнавируса остаётся важным.

Он также рассказал, что на площадке Гостиногo Двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в Роcсии. Его стандартная мощность — до шести тыcяч человек в сутки, и она может быть увеличена.

При этом прививочный пункт в московском ГУMе закрывается. Это произошло из-за сочетания большого потока поcетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение cанитарной безопасности.

До этого глава столицы заявил, что в столице началась ревакцинация от коронавируса. Пройти её можно с 1 июля в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля пройти повторную вакцинацию можно будет в городских поликлиниках.