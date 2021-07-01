Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице началась ревакцинация от коронавируса. Пройти её можно с 1 июля в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля пройти повторную вакцинацию можно будет в городских поликлиниках.

С 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках, — написал Собянин в своём блоге.

Он уточнил, что пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в РФ. В частности, в Москве есть «Спутник V» и «Спутник Лайт». Градоначальник подчеркнул, что привиться можно любой из них вне зависимости от того, чем человек прививался первый раз.

Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», — добавил Собянин. Он уточнил, что сам уже привился второй раз.

По словам мэра, власти Москвы совместно с Минздравом России выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год, однако пока в России всё ещё высок суточный прирост заболеваемости, рекомендуется ревакцинироваться раз в шесть месяцев.

Ранее врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что поголовно принудительной вакцинации от коронавируса в России не будет. Однако круг граждан, подпадающих под обязательно рекомендованную процедуру, может быть расширен.