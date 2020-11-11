Собянин назвал возможные сроки принятия новых решений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c7f9802-2419-11eb-bd41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через две-три недели ситуация с коронавирусом в столице может стабилизироваться, но в это время могут быть приняты новые решения по ограничительным мерам. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Неделю, две, три поживём, посмотрим. Возможно, что ситуация стабилизируется. Надеемся. Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма, но тем не менее. И исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, будем принимать уже какие-то решения, — цитирует Собянина ТАСС.

При этом мэр подчеркнул, что такие решения должны в минимальной степени касаться ограничений в отношении экономики и бизнеса.

В Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции все новогодние мероприятия отменены. Введены ограничения на работу общепита, мест досуга и искусства до 15 января 2021 года. Согласно распоряжению столичного градоначальника, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и в ночных клубах, будет запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Как писал NEWS.ru, за нарушения на корпоративах в Москве будут штрафовать заведения.