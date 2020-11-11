За нарушения на корпоративах в Москве будут штрафовать заведения

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Нарушение мер по борьбе с коронавирусом на корпоративах в московских заведениях будет наказываться штрафом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

В случае если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано, — цитирует сообщение РИА Новости.

В оперштабе отметили, что санкции могут распространяться и на участников мероприятия. Посетители также должны соблюдать меры предосторожности.

10 ноября мэрия Москвы приняла решение, что с 13 ноября по 15 января 2021 года все столичные развлекательные заведения и предприятия общественного питания перестанут принимать посетителей с 23:00 до 06:00. При этом блюда можно заказать навынос или курьером.

Как писал NEWS.ru, коронавирус гораздо реже распространяется в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются. В помещениях с плохой вентиляцией риск заразиться инфекцией возрастает.