Врач рассказал, в каких кафе риск заражения коронавирусом ниже

https://static.news.ru/photo/e98c966a-1f22-11eb-a644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Коронавирус гораздо реже распространяется в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются. В помещениях с плохой вентиляцией риск заразиться инфекцией возрастает.

Этот же фактор влияет и на распространение гриппа. Движение воздуха мешает распространению инфекции, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа — ежегодный подъём заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери, и также распространению коронавирусной инфекции, — приводит слова специалиста ТАСС.

Не опасен коронавирус в метро, где идёт сильный поток воздуха или в самолётах, где присутствует быстрая циркуляция воздуха, считает врач. Если же воздух «висит» в закрытом помещении, например, в подвальном помещении дискотеки, и там не работает система кондиционирования, то и вирус будет «висеть» на одном месте.

Вопрос не в его количестве вокруг, а в том, сколько он остаётся на одном месте, — пояснил врач.

В мире с начала пандемии заразились коронавирусом 47,4 млн человек, умерли более 1,2 млн пациентов. В России зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность повторного заражения человека коронавирусом можно спрогнозировать во время первой болезни на основе иммунного ответа организма. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.