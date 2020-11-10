Мера мэра: Собянин запретил москвичам есть, развлекаться и отдыхать

Мэр Москвы Сергей Собянин нанёс предупредительный удар по индустрии развлечений, общественного питания, досуга и искусства. Нас ждут новые ограничительные меры. От весеннего карантина они отличаются тем, что вводятся на долгий срок — до 15 января 2021 года как минимум. Эксперты ранее говорили, что вторая волна запретов убьёт столичный бизнес. NEWS.ru разбирался, будет ли коллапс и как москвичи будут встречать Новый год в изменившихся условиях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно распоряжению столичного градоначальника, в кафе и ресторанах, в том числе в караоке, на дискотеках и ночных клубах будет запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Еда и напитки будут продаваться в ночное время только навынос. Максимальное число зрителей в театрах, кино и на концертных площадках не будет превышать 25% от общей вместимости. Также замораживается проведение культурных, досуговых и развлекательных мероприятий с участием зрителей.

Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, — заявил Собянин.

И надо признать, что новые меры носят двойственный формальный характер, который однозначно негативно будет отражён на результатах и деятельности бизнеса и дальнейшей перспективе его развития. Что касается объектов питания с 23:00 до 6:00, то время закрытия и так в принципе в большинстве своём такое. К тому же рестораторы и раньше старались соблюдать меры предосторожности, рассаживая гостей на удалении друг от друга.

Если говорить о кинозалах, то заполняемость в 25% практически даже не покроет расходы по содержанию помещения и персонала. В этой ситуации любому собственнику бизнеса будет гораздо выгоднее вообще закрыть своё предприятие, потому что расходы, связанные с содержанием и санитарной обработкой, и так уже тянут многих на дно.

В данной ситуации как раз рестораторы и индустрия развлечений пострадает очень серьёзно, а альтернативу ей найти будет трудно. Даже если взять живые выступления артистов, основной их заработок заключается в оплате съёмок в фильмах и рекламе.

Как отметил в беседе с NEWS.ru юрист-экономист Юрий Капштык, меры, введённые до 15-го января, являются уже сдерживанием. Россиян вынуждают находить занятия дома, что в итоге может привести к росту негативного и агрессивного поведения граждан. У людей в конце концов будет копиться морально-нравственная усталость.

Однако, считает эксперт, есть и положительные стороны.

Единственное, крайне положительно это отразится на продаже алкоголя. Потому что наш народ, к сожалению, привык устраивать застолья. Если взять сведения, которые у нас были по апрелю, когда отмечалось, что продажа алкоголя увеличилась в три раза, то аналогичный результат будет и сейчас. Юрий Капштык генеральный директор экспертно-правового центра и юрист генеральный директор экспертно-правового центра и юрист

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что подобные запреты не нужны, так как во многом они неэффективны и даже смешны.

Уже весь Евросоюз смеётся, потому что все эти запреты — бред. В ночное время клубы я ещё понимаю. Это большое скопление людей и плотность. Но кафе и рестораны ночью? Они, во-первых, и так не работают, во-вторых, там если и есть люди, то там их и так немного. Зачем это? Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

По его словам, это разорение для театров, кинозалов и остальных учреждений. Сами по себе многие меры, которые сейчас предлагаются, весьма спорные, ведь московская экономика — это экономика офисов и услуг. А если здесь переборщить, то эта экономика может и не выдержать. Меры могут обернуться банкротствами и убытками.

Между тем бывший министр экономики РФ Яков Уринсон считает, что ограничения, вводимые Собяниным, правильные и необходимые. И действует столичный градоначальник исключительно из соображений сохранения здоровья москвичей.

Ведь болезнь ударяет по общепиту и сферам досуга сильнее, чем любые ограничения. От болезни не только умирают, но элементарно не могут подолгу ходить на работу, что бьёт по личным доходам людей. Тут на весах дилемма: что важнее — люди или динамика валового продукта. Яков Уринсон экс-министр экономики РФ экс-министр экономики РФ

По его словам, подобные меры выглядят вполне разумно, так как нужно всячески ограничивать распространение коронавируса и не закрывать на них глаза. В этой связи он вспомнил распространение холеры в 1970 году, когда в СССР делали вид, что ничего не происходит.

Что же касается господдержки названных сфер, то её, по оценке Уринсона, можно было бы оказывать больше. Ведь на сегодня у России более $580 млрд золотовалютного запаса, и сейчас самое время его тратить.

Я не понимаю, почему власти этого не делают. Это очень большой запас. Мы спокойно можем тратить на поддержку страдающих от пандемии сфер, ничего не боясь. Почему президент и правительство не оказывают более активной поддержки населению в этой очень сложной ситуации? — задаётся вопросом бывший министр.

В свою очередь заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов высказал мнение, что Собянин поднял руку на так называемые необязательные сферы — атмосферный общепит и рекреационно-досуговые институты.

Всё дело в том, что вынужденная продолжительная удалёнка и всевозможная самоизоляция усугубляют депрессивные состояния у людей, которые связаны с ухудшением экономической ситуации в стране не только из-за коронавируса, но и из-за падения спроса на нефть в мире. Россия же продолжает оставаться ресурсно-ориентированной страной.

Царящий духовно-психологический ущерб влияет не только на экономические показатели. Вот почему все меры нужно по максимуму минимизировать. Ожидаемый ущерб для секторов, связанных с прямым контактом людей, будет колоссальный. Ведь летом после карантина если ВВП падал на 8%, то сектор услуг общепита и рекреации рухнул почти на 50%. И если после новых ограничений сфера услуг сократится в два раза, то это существенно усугубит падение ВВП страны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо прогнозировать долгосрочный вред населению от продолжительного карантина второй волны коронавируса. Запирать россиян в четырёх стенах в хрущёвках в депрессивные зимние месяцы, когда снижается серотонин, — несколько безответственный шаг. Валерий Миронов заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

И такие меры могут вызвать дополнительную напряжённость в обществе. Виной этому будет растущая депрессивность людей и усугубление ситуации с безработицей.

Все меры, которые сейчас вводятся в Москве из-за коронавируса, по идее должны не ухудшать положения сферы услуг. А получается наоборот. С одной стороны, они должны защитить людей от возможности новых заражений, а с другой — помочь сегменту услуг пережить этот период. Но выходит пока и то, и другое довольно криво.

Над материалом работала также Виктория Немис.