14 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении болезни. По его данным, за последние сутки от COVID-19 в столице скончались 14 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 12 смертей. Общее число смертей достигло 4460.

По данным на утро 30 июля в столице было выявлено 240 664 случая заражения, 678 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 834 710 человек (+5390 за последние сутки), 13 829 пациентов погибло (+162 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.