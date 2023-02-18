Случаи грабежа жителей военными ВСУ участились в Запорожской области Рогов: военные ВСУ усилили грабеж населения Запорожской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские военнослужащие плотно занялись грабежом мирных жителей в подконтрольной Киеву части Запорожской области, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Военные ВСУ нещадно грабят местное население, выдавая себя за «защитников», а сами люди всеми способами стараются избежать встречи с ними, сообщил чиновник РИА Новости.

Украинские оккупанты, выдавая себя за «захистникив», нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни, — сказал член ГСА Запорожской области.

По словам Рогова, из-за коррупции в армии Украины до обычных солдат почти не доходит снабжение.

Ранее член главного совета запорожской администрации рассказал, что украинские диверсанты при попытках проникнуть вглубь региона вели разведку боем и маскировались под российских военнослужащих. Все подобные провокации Киева пресекаются, подчеркнул Рогов. Но вместе с тем он добавил, что власти Украины по-прежнему пытаются любым путем нарушить мирную жизнь.

Также сообщалось об очередных провокациях Киева на подконтрольной РФ части Херсонской области. Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказывал, что власти Украины пытаются выдавать погибших от ударов ВСУ мирных жителей за жертв российских военных.