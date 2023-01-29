«Слепые должны сидеть дома!»: россиянка избила незрячего кинолога В Санкт-Петербурге женщина избила слепого кинолога до сотрясения мозга

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Женщина избила незрячего гендиректора Северо-западного центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Викторию Зырянову в Санкт-Петербурге после того, как кинолог тростью задела дочь агрессивной жительницы Северной столицы. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, передает 78.ru.

Инцидент произошел на одной из автобусных остановок в Петербурге. После того, как Зырянова задела дочь петербурженки, в ответ она принялась оскорблять незрячую. Зайдя в автобус, женщина принялась избивать кинолога телефоном со словами: «Вот тебе, на! Слепые должны сидеть дома!»

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его избили в приемном покое. Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытался доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтвердила его супруга, в то время как работники больницы не согласились с обвинениями.

После этого городская больница № 26 опровергла информацию об избиении пациента. Мужчина поступил в приемное отделение поздно вечером 27 января с подозрением на инсульт.