СКР завел дело после крушения вертолета в Улан-Удэ

Фото: Стрингер/ТАСС

По факту крушения частного вертолета Ми-8 в Улан-Удэ, в результате которого погибли трое человек, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. На место происшествия для установления причин аварии выехали опытные следовали и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в тексте.

Вертолет Ми-8 разбился в Улан-Удэ 16 декабря. Катастрофа произошла на аэродроме Байкал. После крушения начался пожар. На борту воздушного судна находился только экипаж из трех человек. В экстренных службах предположили, что причиной крушения мог стать пожар в двигателе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявил, что вертолет мог разбиться из-за технической неисправности или ошибки экипажа. Он также добавил, что семьи погибших пилотов получат помощь в размере 1 млн рублей.

По предварительным данным, вертолет только поступил от авиазавода и еще не был передан заказчику, члены экипажа перегоняли его. По сведениям Telegram-канал Babr Mash владельцы собирались продать воздушное судно в Китай.