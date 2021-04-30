СК возбудил дело против главы управления Росимущества на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/9b2e461e-aa53-11eb-a042-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы управления Росимущества в Ставропольском крае. Его подозревают в превышении полномочий с ущербом в 168 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае по статье УК РФ «превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в декабре 2020-го глава Росимущества в Ставропольском крае без уведомления федерального агентства России по управлению госимуществом подписал с одной из организаций соглашение купли-продажи участка земли в Петровском районе площадью 140 тысяч кв. м. В СК отметили, что сейчас оперативники проводят следственные и процессуальные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Жертвами аварии стали три человека. Материалы по ДТП изучают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. На месте аварии находится усиленная следственно-оперативная группа.