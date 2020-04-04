СК рассмотрит все версии взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Подмосковные следователи проверят разные версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево.

Будут рассматриваться все возможные версии при таких ситуациях: утечка бытового газа, неосторожное обращение с газовым оборудованием, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий в эфире телеканала «Россия 24».

Сообщение о ЧП поступило в 13:08 — по адресу: улица Гагарина, дом 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек.

Очевидец взрыва рассказал Ruptly, что в момент ЧП стоял на балконе. Он увидел, что из подъезда пошла пыль, у него зашатались окна.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека находятся в реанимации после ЧП в Орехово-Зуево.