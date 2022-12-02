Следственный комитет Новосибирской области начал проверку водителя маршрутки, который поздно вечером высадил 12-летнего школьника на пустыре в Татарске, сообщает «Сиб.фм». Следователи оценят фактор нарушения перевозчиком требований безопасности. Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова уточнила, что водитель не доехал до нужной остановки и высадил мальчика в незнакомом для него месте, от которого он вынужден был идти домой пешком.

Водитель маршрутного автобуса высадил 12-летнего мальчика в незнакомом для него месте. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти до дома пешком, рассказала Коновалова.

После того как водитель маршрутки высадил школьника, тот оказался один на пустыре на окраине города. Издание предположило, что водитель не хотел проезжать положенный маршрут до конца с одним пассажиром и делать лишний крюк и потому высадил мальчика, не доехав до его остановки. В результате ему пришлось добираться до дома в холоде и темноте. Следователи добавили, что ребенок предлагал водителю деньги, чтобы тот довез его, но в итоге был выгнан. Они уточнили. что процессуальное решение о наличии или отсутствии правонарушения будет принято после тщательного исследования обстоятельств.

Депутат Сергей Мамонтов ранее сбил ребенка в Татарске и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

 