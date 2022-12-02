СК проверит водителя маршрутки, высадившего ребенка на пустыре в Татарске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку водителя маршрутки, который поздно вечером высадил 12-летнего школьника на пустыре в Татарске, сообщает «Сиб.фм». Следователи оценят фактор нарушения перевозчиком требований безопасности. Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова уточнила, что водитель не доехал до нужной остановки и высадил мальчика в незнакомом для него месте, от которого он вынужден был идти домой пешком.

Водитель маршрутного автобуса высадил 12-летнего мальчика в незнакомом для него месте. Мальчик не доехал до нужной остановки и был вынужден идти до дома пешком, — рассказала Коновалова.

После того как водитель маршрутки высадил школьника, тот оказался один на пустыре на окраине города. Издание предположило, что водитель не хотел проезжать положенный маршрут до конца с одним пассажиром и делать лишний крюк и потому высадил мальчика, не доехав до его остановки. В результате ему пришлось добираться до дома в холоде и темноте. Следователи добавили, что ребенок предлагал водителю деньги, чтобы тот довез его, но в итоге был выгнан. Они уточнили. что процессуальное решение о наличии или отсутствии правонарушения будет принято после тщательного исследования обстоятельств.

Депутат Сергей Мамонтов ранее сбил ребенка в Татарске и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.