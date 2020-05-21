СК: полицейские в Новгородской области избили подозреваемого в педофилии

https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК по Новгородской области подтвердило информацию о задержании группы полицейских, заподозренных в избиении фигуранта уголовного дела о педофилии.

По информации издания «Невские Новости», сотрудник уголовного розыска из города Боровичи опубликовал видеообращение, в котором сообщил о задержании коллег. Полицейский назвал обвинения против сотрудников необоснованными.

Следователи заявили, что полицейские задержаны за превышение полномочий и были собраны доказательства, «которые объективно подтверждают правильность сделанных процессуальных выводов».

В марте 2019 года сотрудники полиции нанесли множественные телесные повреждения жителю Хвойнинского района, являвшемуся в то время подозреваемым в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — отметили в новгородском управлении СК.

Пострадавший мужчина находится под стражей, уточнили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, педофил вынудил 11-летнюю жительницу Ленинградской области отправить ему интимное фото.