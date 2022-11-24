СК поделился деталями о стрельбе в Крымске СКР: число жертв убийцы из Крымска увеличилось до трех человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами 66-летнего стрелка Владимира из города Крымск стали три местных жителя, еще один пострадавший получил ранение, сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. В Telegram-канале кубанского СК уточняется, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

По данным следователей, преступник из-за личной неприязни застрелил двух знакомых: 39 и 53 лет. Оба скончались от полученных ран на месте. После этого Владимир убил еще одного мужчину из того же самого оружия. Затем он ранил 61-летнего жителя Крымска, которого позже госпитализировали. Затем фигурант свел счеты с жизнью.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел СКР по краю. Ход расследования руководителем краевого следственного управления А.К. Масловым поставлен на контроль, — сказано в сообщении СК.

Накануне в Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудника полиции. Потерпевший, у которого диагностированы огнестрельные ранения головы, спины и кисти, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Ссора со стрельбой произошла между сотрудником полиции и 54-летним уроженцем Кемеровской области в ночь на 23 ноября в гостинице «Нева».