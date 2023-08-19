СК: 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Пермью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. В результате происшествия пострадали 15 детей.

19 августа 2023 года при движении по автомобильной трассе Соликамск — Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, — говорится в заявлении.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время на месте происшествия работаю следователи. Они выяснят все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом. Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Кроме того, пострадала 36-летняя пассажирка легковой машины, ее доставили в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.