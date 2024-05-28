Система ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 Минобороны: ПВО сбила самолет МиГ-29 ВС Украины в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

В результате применения средств противовоздушной обороны был сбит самолет МиГ-29 украинских воздушных сил в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны России. Также были уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.

Кроме того, российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР. Там ВСУ лишились 165 бойцов, четырех машин, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и гаубицы FH-70 производства Великобритании.

Также подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области. Кроме того, они отразили пять контратак штурмовых групп противника в Волчанске и Старице. Украинская армия потеряла до 285 человек.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России ведут штурм населенного пункта Карловка в ДНР. По его словам, боевые действия ведутся уже у окраин села, которое было занято украинскими войсками летом 2014 года. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.