Эксперт сообщил о штурме ВС РФ населенного пункта в Донбассе Рожин: российская армия штурмует Карловку в ДНР

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России ведут штурм населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, боевые действия ведутся уже у окраин села, которое было занято украинскими войсками летом 2014 года. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Противник заявляет, что российские войска после завершения зачистки Нетайлово приступили к штурму Карловки. Бои идут у окраин Карловки, — написал Рожин.

Ранее Борис Рожин заявил, что Вооруженные силы России постепенно продвигаются в Часовом Яре, несмотря на сопротивление противника. Он рассказал, что российские военные «обрабатывают» вражеские позиции из «Солнцепека» с южной стороны микрорайона Канал. В то же время по улице Зеленой было взято под контроль общежитие ПТУ и многоэтажка. Вместе с тем ликвидированы несколько пунктов временной дислокации, идет продвижение по улице Олега Кошевого, добавил он. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого эксперт сообщал, что авиация группировки «Север» ВС РФ продолжает отрабатывать по позициям ВСУ на южных окраинах Волчанска, поддерживая наступление пехоты. По его словам, под ударами ФАБов с УМПК опорные пункты украинских войск, мосты и узлы снабжения.