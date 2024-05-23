Битва за Волчанск: события и новости 23 мая, ВСУ готовят мощный контрудар

Фото: МО РФ

Российские военкоры сегодня продолжают обсуждать бои за Волчанск Харьковской области. Какую интересную информацию они предоставили 23 мая 2024 года?

Ситуация и обстановка в Волчанске сегодня

ВСУ несут запредельные потери в бронетехнике на Волчанском направлении, рассказал военный разведчик Герой России Рустем Клупов. По его данным, только одна из самых подготовленных частей ВСУ, 21-я мехбригада, под Волчанском потеряла за две недели боев 19 из 25 своих танков «Леопард». При этом девять танков из числа потерянных были уничтожены, а 10 вышли из строя из-за критических повреждений.

Telegram-канал «Адекват Z» опровергает информацию, что ВС РФ расширяют зону контроля на Волчанском направлении.

Фото: МО РФ

«Около суток назад многих возбудили сообщения о начале наших активных действий от границы в десятке километров к востоку от Волчанска. Кое-кто заявлял даже о выходе не оперативный простор, хотя понять, откуда взяться оперативному простору при наличии реки поперек оси предполагаемого наступления и отсутствии дорог по этой оси, непросто. За сутки со стороны противника эта активность не подтверждена никак. Кадров с мест тоже не появилось. В наших сводках вчера было про поражение (контекстно — огневое) ВСУ в районе одного из сел на этом участке, а сегодня — к западу и югу от вчерашнего села. Там, где от противника уместно ожидать движения очередных резервов. Мои выводы: цели в районе и рядом, безусловно, поражаются. Никаких объективных подтверждений расширения фронта наступления и тем более выхода на оперативный простор нет. Торопиться с такими оценками прежде, чем они могут быть подтверждены вне любых разумных сомнений, никому никогда не надо», — написал он.

Авиация группировки «Север» продолжает отрабатывать по позициям ВСУ на южных окраинах Волчанска, поддерживая наступление пехоты, передает военный эксперт Борис Рожин.

«Под ударами ФАБов с УМПК опорные пункты ВСУ, мосты и узлы снабжения. Противник перебрасывает резервы, вынуждая авиацию работать более интенсивно с каждым днем наступления. Основные силы ВСУ обосновались в многоэтажках в центре Волчанска на улице Гоголя. В связи с тем, что штурмовать эти постройки в лоб смысла не имеет, а использование ствольной артиллерии малоэффективно, принято решение на применение ТОС-1А „Солнцепек“ и тяжелых 240-мм минометов 2С4 „Тюльпан“», — отметил он.

Фото: МО РФ «Солнцепек»

«Военная хроника» подтвердила, что под Волчанск подошла тяжелая российская артиллерия — ТОС «Солнцепек» и 240-мм самоходные минометы особой мощности «Тюльпан».

«Группировка войск „Север“, судя по всему, переходит к основной фазе зачистки города от ВСУ. Авиация с ФАБами и ОДАБами, дроны, „Грады“ и обычная артиллерия, как вы понимаете, при этом никуда не делись», — сообщил источник.

Политолог Сергей Марков не исключил, что ВСУ могут попытаться нанести мощный контрудар, чтобы снизить давление ВС РФ на Волчанск.

«Владимир Зеленский заявил, что у украинской армии теперь достаточно снарядов для боев. И что так много снарядов впервые за все время войны. Почему он так заявил? Ведь во время „контрнаступа“ 2023 года снарядов тоже было очень много? И даже если и много снарядов, ведь можно все равно просить еще? Некоторые считают, что так Зеленский проговорился о подготовке контрудара ВСУ, который будет в ближайшее время. Некоторые считают, что наиболее вероятен контрудар ВСУ в районе Волчанска или Очеретино, потому там из-за быстрого наступления армия России растянула коммуникации и не успела построить оборону. Ждем попытку контрудара ВСУ», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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