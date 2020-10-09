Синоптики предупредили о грядущем похолодании в центральной части России

https://static.news.ru/photo/5bfc1de6-0aa7-11eb-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Похолодание до характерных для середины октября температур наступит во второй половине следующей недели в центре России. До начала следующей недели в Европейской части РФ благодаря антициклону сохранится тёплая погода.

Антициклон постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, на его место придут циклоны и атмосферные фронты, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

Превышение температурной нормы на пять градусов в столичном регионе сохранится до середины следующей недели. А после пойдёт устойчивое похолодание, пока столбик термометра не опустится до нормальных для этого времени года значений.

В пятницу, 16 октября, синоптики прогнозируют 10–15 градусов тепла, в выходные станет ещё холоднее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу октября ситуация с погодой нормализуется. Столбики термометров опустятся до +5 градусов и пойдёт снег.