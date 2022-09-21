Синоптик рассказал, когда наступят первые заморозки Синоптик Синенков назвал время наступления первых заморозков в Центральной России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет, сообщает радио Sputnik.

Пока заморозки в центре европейской части России не ожидаются. Средняя дата перехода температуры воздуха через ноль и наступления заморозков — в первых числах октября, — рассказал специалист.

Метеоролог отметил, что первые заморозки в Центральной России случались и в середине сентября. В 1930 году была зафиксирована минимальная температура минус 1,4 градуса. Вероятность заморозков усиливается, когда приходит антициклон.

Если характер погоды определяет циклон — в небе плотные облака, идут дожди, почва влажная. Эти факторы не способствуют выхолаживанию и появлению заморозков. Заморозку предшествует тихая и ясная погода, когда на небосводе нет облаков, — пояснил Синенков.

Показательным «индикатором» заморозков являются лиственные породы деревьев. После заморозка они желтеют буквально на следующий день. Листья начали желтеть и сейчас, но пока только на березах и кленах, в основном они остаются зелеными. Пожелтеют они окончательно только после того, как заморозки будут не только на почве, но и в воздухе, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повалил 33 дерева в различных районах Москвы, повредив 14 автомобилей. Так, упавший ствол во дворе дома № 122 на Варшавском шоссе обрушился сразу на три машины.