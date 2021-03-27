Силовики провели задержания у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/9b659c20-8ffc-11eb-a5ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Москвы задержали несколько человек у посольства Белоруссии. Некоторые из них были с символикой белорусской оппозиции.

Примерно в 20:30 возле здания дипмиссии собрались около 10 человек. Они включили музыку из колонок.

К 21:00 к зданию подъехал автобус силовиков. У людей переписали личные данные, а затем отвели их в машину, передаёт РИА Новости.

По информации «ОВД-Инфо», на акции задержали девять человек. Их доставили в ОВД «Басманный», среди задержанных один несовершеннолетний. При этом силовики до сих пор не сообщили людям, что они нарушили.

Одна из задержанных рассказала, что у здания проходила встреча сограждан. Полицейские могли подумать, что у посольства проходит акция солидарности с белорусскими протестующими.

В настоящий момент столичные правоохранительные органы никак не прокомментировали ситуацию.

Как писал NEWS.ru, 27 марта в Белоруссии прошла новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Правоохранительные органы пресекали попытки противников Лукашенко собраться вместе, а также осуществляли точечные задержания. Весь день на столичных площадях дежурили усиленные наряды силовиков, на улицах были припаркованы автозаки и микроавтобусы с бойцами.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и большинство стран мира итоги выборов в Белоруссии не признали.